Kalbsleber mit Röstzwiebeln und Lauch-Kartoffelstampf

Im Jubiläumsjahr hat es das sympathische Koch-Trio wieder einmal an ganz besonders schöne Orte im Saarland gezogen. In der ersten Folge bereiten Sternekoch Cliff Hämmerle und seine Koch-Azubis Verena Sierra und Michael Koch am Ufer des idyllisch gelegenen Niederwürzbacher Weihers Kalbsleber mit Röstzwiebeln und Lauch-Kartoffelstampf zu. Cliffs Tipps: Für ein feines Röstaroma die Leber vor dem Braten mehlieren und nicht salzen. Das Grüne vom Lauch wegschneiden - es schmeckt bitter und gehört bei diesem Rezept "dans la poubelle" und nicht in die Pfanne. In den weiteren Folgen wird auf dem Golfplatz Katharinenhof bei Rubenheim, im Freizeitpark Finkenrech bei Dirmingen, im Homburger Waldstadion, am schönen Bostalsee und in Blieskastel Webenheim gekocht.

Datum: 27.08.2025