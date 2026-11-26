Kultur
Anna Ostermeier aus Schwaben
Anna ist eine "Hühnerflüsterin". 6000 Legehennen leben auf dem Hasenberghof im Landkreis Augsburg. Der biologisch geführte Hof ist ganz nach den Bedürfnissen der Tiere ausgerichtet.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 15.12.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Der Hasenberghof war früher ein Milchviehbetrieb. Anna und ihr Mann Jörg haben ihn 2017 übernommen und umgebaut. Neben dem vierjährigen Sohn Max ist Anna Mutter der kleinen Maria, die bei den Dreharbeiten zur "Landfrauenküche" immer dabei war.