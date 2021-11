Kultur

Familienschätze entdecken auf Schloss Dachau

Seit Generationen wird er immer an das jüngste Mädchen in der Familie weitergegeben: ein uralter Hausaltar. Doch wie alt und wie wertvoll ist er wirklich? Das will die nächste Altar-Erbin bei "Kunst + Krempel" im Schloss Dachau wissen.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2021

Datum: 09.10.2021