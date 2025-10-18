Hauptnavigation

Ein geerbtes Gemälde, Schachfiguren und eine E-Gitarre

Ist das geerbte Gemälde wirklich ein Original des holländischen Malers Hondecoeter aus dem 17. Jahrhundert? Die Besitzer hoffen auf eine Bestätigung durch die Experten von „Kunst + Krempel“. Außerdem u.a.: seltene Schachfiguren aus Oberammergau und eine E-Gitarre aus den 60er Jahren.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.10.2025
14:35 - 15:05 Uhr

Kunst und Krempel

Kunst + Krempel

Wichtig sind dabei aber nicht nur deren Herkunft und Wert, sondern vor allem die Geschichten, die sie erzählen. "Kunst + Krempel" wird so zu einer spannenden und sehr lebendigen Zeitreise.

