Kultur
Ein geerbtes Gemälde, Schachfiguren und eine E-Gitarre
Ist das geerbte Gemälde wirklich ein Original des holländischen Malers Hondecoeter aus dem 17. Jahrhundert? Die Besitzer hoffen auf eine Bestätigung durch die Experten von „Kunst + Krempel“. Außerdem u.a.: seltene Schachfiguren aus Oberammergau und eine E-Gitarre aus den 60er Jahren.
- 18.10.2025
- 14:35 - 15:05 Uhr
Wichtig sind dabei aber nicht nur deren Herkunft und Wert, sondern vor allem die Geschichten, die sie erzählen. "Kunst + Krempel" wird so zu einer spannenden und sehr lebendigen Zeitreise.