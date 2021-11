Kultur

Familienschätze entdecken in der Residenz Kempten

Die Christophorus-Skulptur hat der Vater, ein Autohändler, in der Nachkriegszeit in Zahlung genommen - wohl für eine BMW Isetta. War sie das wirklich wert? In der Residenz von Kempten beantworten die Expertinnen und Experten von "Kunst + Krempel" diese und andere Fragen.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2021

Datum: 16.10.2021