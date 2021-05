Kultur

Eine Glasschale gibt Rätsel auf

Über den Onkel ist die Glasschale in die Familie gekommen: Der Künstler Bruno Mauder soll sie in den 1920er-Jahren bemalt haben. Ein einzigartiges Museumstück, das die Experten von "Kunst + Krempel" in der Residenz von Kempten zu Gesicht bekommen?

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2021

Datum: 15.05.2021