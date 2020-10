Daniel Mettler studiert Architektur und doziert heute in einem Teilzeitpensum an der ETH Zürich. Nachdem er und Pascale sich kennenlernen, beginnt er ihre Arbeiten zu fotografieren. Seither hat er seine Technik weiterentwickelt. In „Lovers Lane“ thematisiert das Künstlerpaar ihre 20-jährige Beziehung. Für ihre aktuelle Ausstellung versucht sich Pascale zum ersten Mal als Malerin. Diesen Bildern stellt Daniel raffiniert überlagerte Fotos ihrer gemeinsamen Reisen gegenüber. Als Höhepunkt der Ausstellung planen sie in der Galerie eine öffentliche Therapiesitzung. Doch die Corona Pandemie hat diesen Plan umgeworfen. Kurzerhand entscheiden sie sich die Therapiesitzung live zu streamen.