Kunst hoch 2 mit Kazuyo Okushiba und Conrad Jon Godly (Staffel 2, 5/6)

Kazuyo Okushiba liebt lange Spaziergänge in der freien Natur. Sie sagt, sie hätte erst in der Schweiz zu sich und zur Kunst gefunden. Während der Ausflüge pflückt sie Blumen und arrangiert diese in den japanischen Vasen, die Conrad sammelt. Diese Kreationen fotografiert sie vor einem schwarzen Hintergrund ohne die Farben am Computer zu bearbeiten. Diese Fine Art Prints finden bald den Weg in verschiedene Galerien. Doch trotz dem Erfolg entscheidet sich Okushiba mit dieser Kunstform aufzuhören. Sie will die Blumen, die sie mittlerweile als Lebewesen betrachtet, nicht länger in eine Vase zwängen. Seither schafft die Künstlerin Collagen aus Blei, Messing und Holz.