Kunst hoch 2 mit Grazia Pergoletti und Meret Matter (Staffel 2, 6/6)

Seit über 30 Jahren schreiben und inszenieren Grazia Pergoletti und Meret Matter mit dem Club 111 ihre eigenen Stücke. Die beiden ungleichen Frauen verbindet neben der Arbeit auch eine Freundschaft, die alle Hochs und Tiefs überstanden hat. In diesem Jahr realisieren sie ihr Jubiläumsstück: Es spielt in einem U-Boot. Doch Corona hat diesem Jahr seinen Stempel aufgedrückt: so zeigt der Film auch, wie Freundschaft über Existenzängste und Krisen hinweghilft.