Sie sind am gleichen Tag geboren, sind gleich sozialisiert, sehen gleich aus und für beide gilt in der Kunst: «Dort, wo alle gehen, wächst kein Gras. Nicht der Kunde, sondern der Inhalt ist König.» Doch wo beginnt die Abgrenzung des einen Bruders zum anderen und worin unterscheiden sie sich? «Kunst hoch 2» zeichnet den Weg von zwei spannenden Persönlichkeiten nach – von der gemeinsamen familiären Prägung über die persönliche Abgrenzung und Identitätsfindung hin zum Wiederzusammenfinden in der gemeinsamen Kunst.