Fans trauern um Tina Turner am Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood

Quelle: reuters

Mit Hits wie "We Don't Need Another Hero" rockte sich Tina Turner in die Herzen eines Millionenpublikums. Als "Queen of Rock 'n' Roll" machte sie einst Furore, doch die letzten Jahrzehnte lebte sie abgeschieden in der Schweiz am Zürichsee. Dort ist sie nun im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Zahlreiche Hits überdauern bis heute: "What's Love Got To Do With It?", "Proud Mary" und "Be Tender with Me Baby" sind nur einige davon. Tina Turner wurde in den 1960er und 1970er Jahren im Duo mit ihrem damaligen Ehemann Ike Turner bekannt. Hits wie "River Deep - Mountain High" und "Nutbush City Limits" stürmten die Charts in vielen Ländern. Wie Turner erst viel später enthüllte, war die Ehe aber eine Tortur für sie. Ike schlug und drangsalierte sie. Diese düstere Seite zeigte auch die Filmbiografie "Tina - What's Love Got To Do With It?" (1994), mit Angela Bassett in der Oscar-nominierten Hauptrolle. 1976 trennte sich Tina Turner von ihrem Mann. Mit 45 Jahren strahlte sie dann wieder im Scheinwerferlicht: Das Album "Private Dancer" wurde 1984 ihr Solo-Durchbruch. Fortan füllte sie in aller Welt Stadien und Konzertsäle. Mit ihrer gewaltigen Stimme, gewagten Kostümen und überschäumender Energie versetzte sie vor allem in den 1980er und 1990er Jahren ein Millionenpublikum in Ekstase.