"Liebe Kitty", so hat Anne Frank ihre Einträge in ihrem weltberühmtern Tagebuch an ihre imaginäre Freundin begonnen. In einem Film und einer Graphic Novel wird Kitty in der Jetztzeit lebendig. Sie zeigt uns Annes Erinnerungen und Gedanken aus der Perspektive einer besten Freundin. Sie versucht herauszufinden, was mit Anne geschehen ist, nachdem das Tagebuch endet. Eine Spurensuche durch das verheerendste Kapitel der deutschen Geschichte. Wir sprechen mit dem Regisseur Ari Folman, der die Geschichte als Animationsfilm realisiert hat. "Wo ist Anne Frank?" ist ab dem 23. Februar 2023 im Kino.