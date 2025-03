Der Schritt ist Ausdruck eines größeren Kulturkampfes in den USA: Kurz nach Amtsantritt hat US-Präsident Donald Trump das John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington unter seine Kontrolle gebracht. Trump begründete den Schritt unter anderem damit, dass die Kultur-Institution zu "woke" sei. "Uns gefiel nicht, was sie zeigten", sagte er. Trump entließ mehrere Mitglieder des Kuratoriums, übernahm selbst den Vorsitz und machte den früheren US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, zum Präsidenten. Trump sprach von einem "goldenen Zeitalter der Kunst und Kultur".