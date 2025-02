Andrea Sawatzki, Ulrich Matthes und weitere Promis haben auf dem roten Teppich an die israelische Geisel David Cunio erinnert. Auch Berlinale-Chefin Tricia Tuttle hielt ein Bild Cunios mit der Aufschrift "Bring David Cunio Home" hoch. Er gehört zu den israelischen Hamas-Geiseln im Gazastreifen. Der Schauspieler Cunio war 2013 mit einem Film auf der Berlinale vertreten. 2025 wird auf der Berlinale ein Film gezeigt, der von ihm handelt: "Michtav Le'David. A Letter to David" ist ein persönlicher Brief des Filmemachers Tom Shoval an David Cunio. Vor zehn Jahren spielten David und sein Zwillingsbruder Eitan die Hauptrollen in Shovals Debütfilm "Youth". Im Mittelpunkt stehen die enge Beziehung zwischen zwei Brüdern und eine Entführung, was heute wie eine grausame Ironie des Schicksals erscheint. Shoval nutzt unveröffentlichtes Material und Casting-Aufnahmen des damaligen Films für seinen Dokumentarfilm.