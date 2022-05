Kultur

Zoom In: Interview mit der ukrainischen ESC-Band Kalush Orchestra

Trotz des Krieges in ihrer Heimat ist die ukrainische Band Kalush Orchestra fest entschlossen, am Eurovision Song Contest in Turin anzutreten. Lilian Moschen hat mit den Mitgliedern über die Situation in der Ukraine und ihre besondere Verantwortung beim ESC in diesem Jahr gesprochen.

Datum: 14.04.2022