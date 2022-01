Kultur

Zoom In: Adam Granduciel im Interview

Fernweh, Sehnsucht und Einsamkeit: Kaum einer vermittelt diese Gefühle so eindringlich wie der Frontman der US-Rockgruppe "The War on Drugs" Adam Granduciel. Ihr neues Album heißt "I Don't Live Here Anymore" und erzählt vom Zurückblicken und von Neuanfängen. Dass Granduciel bei Konzerten die meiste Zeit die Augen geschlossen hat, verrät er uns in einem persönlichen Interview.

Datum: 03.11.2021