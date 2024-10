Droge Fentanyl - droht eine Opioidkrise?  

Der beste deutschsprachige Roman des Jahres wird am 14. Oktober in Frankfurt am Main mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. In der Finalrunde fällt die Entscheidung zwischen sechs Werken. Nominiert sind Martina Hefter ("Hey guten Morgen, wie geht es dir?"), Maren Kames ("Hasenprosa"), Clemens Meyer ("Die Projektoren"), Ronya Othmann ("Vierundsiebzig"), Markus Thielemann ("Von Norden rollt ein Donner") und Iris Wolff ("Lichtungen"). Die Vergabe der mit 25.000 Euro dotierten Auszeichnung bildet den Auftakt der Buchmessen-Woche in Frankfurt. Die fünftägige Messe öffnet am 16. Oktober ihre Pforten. Mit dem Deutschen Buchpreis zeichnet die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels seit 2005 jährlich den besten deutschsprachigen Roman des Jahres aus. Erst am Abend der Preisverleihung im Frankfurter Rathaus erfahren die sechs Autorinnen und Autoren, an wen von ihnen der Deutsche Buchpreis geht. 2023 hatte der Roman "Echtzeitalter" des Österreichers Tonio Schachinger das Rennen gemacht.