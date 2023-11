Zeruya Shalev über die israelischen Geiseln

Der Arzt Mohammed Jouba war auf einem Familienbesuch in Gaza - dem ersten seit acht Jahren, als plötzlich der Krieg ausbrach. "Es gab keine Sicherheit, obwohl wir in Rafah wohnen, ganz im Süden vom Gazastreifen", berichtet er. "Ich habe viele von meiner Familie verloren, mein Bruder ist getötet worden, ein Onkel ist getötet worden mit seinen drei Kindern, meine Cousine ist getötet worden mit ihren vier Kindern." Die heute um 6 Uhr begonnene Waffenruhe ist eine kleine Hoffnung für Mohammed Jouba. Er ist zwar wieder in Deutschland, im Kopf sei er aber noch bei den Menschen in Gaza. Vermutlich wird die Waffenruhe aber nur eine kurze Atempause bleiben, denn ein Sprecher des israelischen Militärs kündigte bereits an, dass der Krieg nach der Feuerpause weitergehen werde - noch mindestens zwei Monate.