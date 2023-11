Der Krieg ist auch zurück in Europa. Rund eine halbe Million Soldaten sind in der Ukraine bereits gefallen, und auch 10.000 Zivilisten sind laut Angaben der UN. getötet worden. Aufgeben ist für die meisten Menschen im Land trotzdem keine Option, und auch das kulturelle Leben geht weiter - so gut es eben geht. Ein Höhepunkt ist die Kiewer Kunstbiennale, die 2023 nicht nur an mehreren Orten in der Ukraine stattfindet. Auch viele europäische Städte haben sich angeschlossen, und so wird die Leistungsschau der Kunst zu einem Zeichen der Solidarität. Wien ist mit insgesamt acht Standorten über die Stadt verteilt der größte Teil der Kiew-Biennale. Mehr als 60 ukrainische und internationale Kunstschaffende haben Werke zur Verfügung gestellt. Auch der renommierte deutsche Künstler Wolfgang Tillmans. Würden Wien und andere Städte die Kiew-Biennale nicht unterstützen, dann hätten die Aggressoren gewonnen und die Redefreiheit sowie die Freiheit der Kunst gekappt, so Tillmans.