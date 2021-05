Kultur

Xenia Hausner "True Lies"

Die Malerin und Bühnenbildnerin Xenia Hausner setzt in ihren großformatigen Gemälden vor allem Frauen rätselhaft in Szene. Als Kulisse konstruiert sie aufwendige Installationen, die sie als Vorlage fotografiert. Unter dem Titel "True Lies" - wahre Lügen - zeigt die Albertina in Wien bis zum 8. August 2021 eine Schau.