Am 3. August 2014 überfiel der IS jesidische Dörfer in Sindschar im Nordirak und trieb Hunderttausende in die Flucht. Für die Islamisten sind Jesiden Ungläubige, Teufelsanbeter. Wer konnte, floh ins nahe gelegene Gebirge. Der IS tötete tausende Männer und alte Frauen, verschleppte, vergewaltigte und versklavte systematisch jüngere Frauen und Mädchen, machte Jungen zu Kindersoldaten. Mehr als 2000 Jesiden befinden sich bis heute vermutlich noch in Gefangenschaft. Jihan Alomar hat überlebt. Zusammen mit ihrer Mutter konnte sie dem IS entfliehen und kam 2016 nach Deutschland. Mittlerweile hat sie einen dauerhaften Aufenthaltsstatus. Erst 2023 hat der Bundestag den Völkermord an den Jesiden anerkannt und ihnen Schutz versprochen. Doch der IS gilt nun im Irak als besiegt und Deutschland beginnt noch im selben Jahr, Jesiden abzuschieben. Ein Schock für die Jesiden.