Kultur

Woelki-Gutachten zu Missbrauch in der katholischen Kirche

Das zweite vom Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki beauftragte Gutachten zum Missbrauch in der katholischen Kirche wurde veröffentlicht und entlastet Woelki. In ihrer Untersuchung erhoben die Gutachter jedoch schwere Vorwürfe gegen sechs hochrangige Geistliche. In erster Konsequenz entband Woleki Weihbischof Dominikus Schwaderlapp und Offizial Günter Assenmacher von ihren Aufgaben.