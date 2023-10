Nun hat sein Freund Wim Wenders einen Dokumentarfilm über Kiefer gemacht. In gewaltigen 3D-Bildern und Drohnenaufnahmen setzt Wenders die Monumentalität der Kieferschen Werke kongenial in Szene. Und – das ist das eigentlich Grandiose an diesem Film – ohne die üblichen Interviews mit Künstler vor einschlägiger Kulisse. Wenders wird zum Beobachter, zeigt in "Anselm (Das Rauschen der Zeit)" den Künstler bei der Arbeit und lässt die Werke selbst sprechen, indem er Kontexte bereitstellt. Die Gedichte von Paul Celan oder Ingeborg Bachmann, die Pate standen für viele Werke des Künstlers. In Reenactments imaginiert er den Künstler, der in einem Luftschutzkeller zur Welt kam, als Kind; Ausschnitte aus alten Fernsehberichten erinnern an den anfänglichen Hass, den die deutsche Kunstkritik jahrelang über Kiefer auskippte. "Anselm" wird auch durch den Verzicht auf einen Kommentar selbst zu einem Kunsterleben. Ein einzigartiges und berauschendes Kinoerlebnis und ein neuer Höhepunkt in Wenders' Schaffen.