Ist weniger mehr?

Quelle: Imago

Warum fällt es so schwer Tempo 100 einzuführen oder die Heizung mal runterzudrehen? Von Konsumverzicht ist dann schnell die Rede. Doch Verzicht klingt negativ, nach Opfer und Verlust. Niemand will verzichten, obwohl wir wissen, dass unser Lebenswandel uns in den Abgrund führen wird. Nun macht ein neues Schlagwort die Runde: Suffizienz. Das klingt viel besser. Es geht dabei nämlich um die Idee des rechten Maßes, um Genügsamkeit und Angemessenheit, um die Frage: Was brauchen wir wirklich? Der Konsumforscher Ingo Balderjahn von der Universität Potsdam fragt: Ist Konsumverzicht Opfer oder Segen? Er verweist auf wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass Menschen, die deutlich weniger konsumieren als sie sich finanziell leisten könnten, dies nicht als Mangel oder Entbehrung empfinden. Sein Credo: "Wer sich bewusst entscheidet, nur das persönlich wirklich Notwendige und Nützliche zu kaufen und zu verwenden, erlebt dadurch einen Zugewinn an persönlicher Selbstbestimmung, Autonomie und Unabhängigkeit von gesellschaftlichen Konsumnormen und -zwängen." Damit münzt er das Verlusthafte des Verzichts um in einen Gewinn. Ob die Klimakatastrophe damit abgewendet werden kann, sei dahingestellt, doch es könnte ein erster ernsthafter Schritt des Umdenkens sein.