"Kulturzeit" vom 23.08.2022: Wie schwarze Frauen gegen die Sklaverei kämpften

Saidiya Hartman ist Professorin für Kulturwissenschaft und afroamerikanische Studien an der New Yorker Columbia University. Seit vielen Jahren erforscht sie den Sklavenhandel zwischen Europa, Afrika und den USA und macht ihn auf eine neue Art erfahrbar: aus der Perspektive der Frauen. 2022 sind zwei ihrer Bücher auf Deutsch erschienen. "Diese bittere Erde (ist womöglich nicht was sie scheint)" versammelt Essays, in denen sie virtuos das Leben der Schwarzen im 18., 19. und frühen 20. Jahrhundert beschreibt. n ihrem Buch "Aufsässige Leben, schöne Experimente" folgt sie den Spuren junger schwarzer Frauen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus den Südstaaten in die Großstädte des Nordens kamen. Es ist die vergessene Geschichte weiblicher Widerständigkeit, die sich Rassismus, Unterwerfung und Ohnmacht entgegenstellt.