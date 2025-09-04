Der Anschlag von Hanau am 19. Februar ist auch fünf Jahre danach noch immer eine schärende Wunde. Und das liegt nicht nur an den zahllosen Pannen und Versäumnissen durch die Polizei am Abend selbst, es liegt vor allem an der ungenügenden Aufklärung. Der Regisseur Marcin Wierzchowski reagierte damals sofort und reiste in die Stadt, in der neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet wurden. Über vier Jahre lang begleitete er Überlebende des Anschlags und Angehörige der Opfer zunächst in ihrer Trauer, später in ihrem mutigen Kampf um Aufklärung. Sein Film "Das deutsche Volk" ist Dokument eines Skandals und stellt zugleich die grundlegende Frage, wer deutsch ist, sich so nennen und fühlen darf. Die bereits ausgezeichnete Produktion von 3sat ist ab dem 4. September 2025 im Kino zu sehen.