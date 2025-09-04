Kultur
"Kulturzeit" vom 04.09.2025: Wie Rechtsopulisten die Demokratie gefährden
Die Themen der Sendung: Peter Neumann im Gespräch über "Das Sterben der Demokratie", die Hinterlandgang gegen Rechts, Doku "Das Deutsche Volk", zum Tod von Giorgio Armani.
- Deutschland 2025
- 04.09.2025
- 19:21 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Peter R. Neumann im Gespräch über sein Buch "Das Sterben der Demokratie"
Wie Rechtspopulisten in Europa und den USA gezielt die Demokratie untergraben analysiert der Politikwisenschafterl und Extremismusexperte Peter R. Neumann gemeinsam mit dem Fernsehjournalisten Richard C. Schneider in ihrem neuen Buch "Das Sterben der Demokratie". Wir sprechen mit Peter R. Neumann.
Die Hinterlandgang gegen den Rechtsruck
Angriffe auf queere Menschen, Lokalpolitiker und Asylbewerberheime nehmen drastisch zu. Laut Bundeskriminalamt steigt die Zahl der rechtsextrem motivierten Übergriffe in Deutschland massiv an. Allein die strafbaren Angriffe auf queere Menschen haben sich innerhalb eines Jahres um 99 Prozent erhöht. Solch einen Anstieg hat es seit Beginn der Erfassung noch nie gegeben. Woran liegt das? Nicht zuletzt über TikTok, Instagram oder YouTube hat sich in den letzten Jahren eine rechtsextreme Ideologie in den Köpfen vor allem auch junger Menschen breitgemacht. Zwei junge Rapper aus Demmin in Vorpommern wollen das nicht hinnehmen und in ihrer Region, in der Rechts zur Jugendkultur gehört, eine Gegenstimme darstellen. Die Hinterlandgang!
Kinostart: "Das Deutsche Volk"
Der Anschlag von Hanau am 19. Februar ist auch fünf Jahre danach noch immer eine schärende Wunde. Und das liegt nicht nur an den zahllosen Pannen und Versäumnissen durch die Polizei am Abend selbst, es liegt vor allem an der ungenügenden Aufklärung. Der Regisseur Marcin Wierzchowski reagierte damals sofort und reiste in die Stadt, in der neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet wurden. Über vier Jahre lang begleitete er Überlebende des Anschlags und Angehörige der Opfer zunächst in ihrer Trauer, später in ihrem mutigen Kampf um Aufklärung. Sein Film "Das deutsche Volk" ist Dokument eines Skandals und stellt zugleich die grundlegende Frage, wer deutsch ist, sich so nennen und fühlen darf. Die bereits ausgezeichnete Produktion von 3sat ist ab dem 4. September 2025 im Kino zu sehen.
Modedesigner Giorgio Armani gestorben
Der italienische Modemacher GiorgioArmani ist tot. Der Besitzer des gleichnamigen Milliardenkonzerns starb im Alter von 91 Jahren, wie das Modehaus in den sozialen Medien mitteilte. Er habe bis zu seinen letzten Tagen gearbeitet und sei nun im Kreise seiner Liebsten gestorben, hieß es. Armani zählte zu den einflussreichsten Modeschöpfern der Welt. Bekannt wurde er durch Herrenmode in minimalistischen Schnitten mit gedeckten Farben. Längst gehört sein Name auch zu den Klassikern der Damenmode. Armani ließ Hollywood-Stars in edlen Einzelkreationen glänzen: Richard Gere in "American Gigolo" (deutscher Titel: "Ein Mann für gewisse Stunden"), Kevin Costner ("Die Unbestechlichen"), Tom Cruise ("Mission Impossible") und Leonardo DiCaprio ("Wolf of Wall Street"). Auch Oscar-Auftritte von Nicole Kidman oder Cate Blanchett in Armani sind vielen in Erinnerung.