Kultur

Yinka Shonibare

Der westlich zentrierte Blick der Kunstwelt beginnt immer mehr aufzubrechen. Dem britisch-nigerianischen Künstler Yinka Shonibare, der zu den bedeutendsten und vielseitigsten Künstlern Großbritanniens zählt, widmet das Museum Moderner Kunst in Salzburg eine umfassende Schau. In seinen Werken untersucht er das Erbe des westlichen Kolonialismus, der bis in die Gegenwart Spuren hinterlassen hat.