Wie Putin Männer für seine Armee jagt

Die Schauspielerin Gesine Cukrowski wurde Ende der 1990er Jahre einem breiten Publikum bekannt, als sie an der Seite von Ulrich Mühe in der Serie "Der letze Zeuge" eine Gerichtsmedizinerin spielte. Fast zehn Jahre lang lief die Serie erfolgreich im ZDF, es war ihr Durchbruch. Seitdem war sie in etlichen Filmen und Serien zu sehen, zuletzt in dem Krimi-Zweiteiler "Mordach" und der Serie "Hotel Mondial". Sie spielt nebenbei Theater, hält Vorträge, veranstaltet Lesungen. Und engagiert sich für Frauen in Not im In- und Ausland, seit 2015 bei der Welthungerhilfe in Uganda. Außerdem ist sie ein Gesicht der Kampagne "Let's Change the Picture", die sich für die Sichtbarmachung von Frauen 47+ einsetzt, die in Film und Fernsehen kaum noch auftauchen. Für dieses soziale Engagement bekam sie im März 2025 das Bundesverdienstkreuz. Nun hat sie über all das ein Buch geschrieben: "Sorry Tarzan, ich rette mich selbst! Raus aus der Klischeefalle". Darin schildert sie ihr Leben als Schauspielerin im männerdominierten Filmbusiness, und wie man sich trotzdem behauptet.