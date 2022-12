Nicht nur Putin will Geschichte mit allen Mitteln zurückdrehen. Auch die gerade aufgeflogene Terrorgruppe der Reichsbürger plante den Umsturz. Über eine neue staatliche Ordnung hätten sie mit der Russischen Föderation verhandeln wollen. Und das ist offenbar nicht die einzige Verbindung nach Moskau. Jeden Tag wird mehr bekannt über die Pläne und die Parallelwelt dieser Gruppierung. Der Schriftsteller und Theaterregisseur Tobias Ginsburg hat sie hautnah selbst erlebt. Für sein Buch "Die letzten Männer des Westens" hat er anderthalb Jahre undercover in der Reichsbürger-Szene recherchiert, aber auch in rechtsextremen Netzwerken und bei faschistischen Männerbünden. Er versucht herauszufinden, was sich Männer dort erwarten? Was reizt sie an den Ideen, was treibt sie in dieses Milieu? Wir sprechen mit dem Autor.