Hinter den Protestierenden stehen eine Reihe von Künstler*innen. So auch der Videokünstler und ehemalige Kampfpilot Amir Yatziv, der an einer Protestaktion beteiligt war, bei der eine Skulptur aufgestellt wurde, die ein Flugzeug zeigt, das auf die Erde stürzt. Doch auch die Armee rebelliert. Ron Scherf, ehemaliger Oberstleutnant und Reservist, leitet eine Gruppe hunderter Demonstranten, die sich weigern würden, in einer Armee unter einem Diktator zu dienen. Erst kürzlich zogen sie in die ultraorthodoxe Vorstadt Bnei Brak von Tel Aviv, um dort in einer Kunstperformance ein Rekrutierungszentrum für religiöse Juden aufzumachen, von den kaum einer Armeedienst leistet. "Denen wollen wir unseren Job abtreten", sagt Scherf. "Ihr habt alle für diese Diktatur gewählt. Bitte schön. Dann verteidigt diese Diktatur. Wir dienen seit Staatsgründung vor 75 Jahren in der Armee. Jetzt seid Ihr dran." Die Frage "Wofür kämpfen, wofür sterben wir?" ist für viele Israelis in diesem Jahr relevanter denn je.