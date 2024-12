Die brutale Herrschaft des syrischen Machthabers Baschar al-Assad in Syrien hat nach fast 25 Jahren ein Ende: Nach einem rasanten Vormarsch haben islamistische Kämpfer und ihre Verbündeten unter ihrem Anführer Al-Dscholani am 8. Dezember Damaskus eingenommen. Assad ist nach Angabe russischer Medien nach Moskau geflohen. Al-Dscholani ließ sich in der berühmten Umayyaden-Moschee feiern. Er ist Chef von Hajat Tahrir al-Scham (HTS), eines früheren Zweigs von Al-Kaida in Syrien, der sich allerdings vor Jahren offiziell von dem Terrornetzwerk lossagte. Jahrelang hat al-Dscholani im Verborgenen agiert. Nun steht er im Rampenlicht, gibt Erklärungen ab und spricht mit internationalen Medien. Den Turban der Dschihadisten, den er noch zu Beginn des syrischen Krieges im Jahr 2011 trug, trägt er immer seltener, stattdessen zeigt er sich vermehrt in einer Militäruniform. Bereits seit seinem Bruch mit Al-Kaida im Jahr 2016 versuchte al-Dscholani, sein Image zu glätten und sich moderater zu zeigen. Experten und westliche Regierungen überzeugte das nicht. Sie stufen die HTS weiter als Terrorgruppe ein. Die Zusicherung der HTS, Minderheiten Schutz zu garantieren, reiche nicht aus, sagte die Leiterin des Nahost-Referats der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung, Bente Scheller, im Radiosender WDR 5. Das sei "nur ein erster Schritt" nach dem Sturz des Assad-Regimes. Minderheiten wie etwa Christen, Jesiden oder Alawiten müssten auch Rechte und Beteiligung garantiert werden. "Und dieser Punkt wird sich noch beweisen müssen, ob das tatsächlich gelingt", sagte Scheller. Über die Lage in Syrien sprechen wir mit dem Schriftsteller Faisal Hamdo ("Fern von Aleppo").