"Kulturzeit" vom 25.08.2022: Wie divers ist die Klimaschutzbewegung?

Fridays for Future

Quelle: dpa

Fridays for Future ist nicht nur durch die "Rastalocken-Affäre" in die Kritik geraten. An dem Vorwurf einer "weißen" Bewegung" von Bürgerkindern ist viel dran. Für Einwanderer-Communities spielt das Erleben und Schützen der Natur bislang kaum eine Rolle. Als Naturschützerin mit Wurzeln in Bangladesch ist man in Südengland, wo Mya-Rose Craig lebt, einsam. 99,4 Prozent aller professionellen Naturschützer*innen in ihrer Heimat sind weiß. Kein Lebensbereich ist weniger divers als der Umweltschutz. Und auch Fridays for Future auf dem Kontinent hat ein Rassismusproblem. Das will Mya-Rose Craig alias Birdgirl mit ihrem Verein "Black2Nature" ändern und die Klimabewegung endlich divers machen und sozusagen von innen immun gegen Rassismus und Diskriminierung machen. Denn nur wenn die Klimaschutzbewegung genau so divers ist wie die europäischen Gesellschaften, kann Klimaschutz auch als gesamtgesellschaftliches Problem angegangen werden.