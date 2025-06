In der kalifornischen Metropole Los Angeles demonstrieren seit Tagen Menschen gegen Trumps harten Migrationskurs und Abschieberazzien. Die Proteste blieben zuletzt meist friedlich. In einem Teil des Stadtzentrums gilt eine Ausgangssperre. Bei Protesten in Seattle kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Einzelne Teilnehmer haben mit Feuerwerkskörpern, Steinen und Flaschen auf Polizisten geworfen. Bei Protesten in der ebenfalls im Bundesstaat Washington gelegenen Stadt Spokane gab es mehr als 30 Festnahmen. Die Bürgermeisterin Lisa Brown hatte zuvor eine Ausgangssperre in Teilen der Innenstadt verhängt. Eine größere Menschenmenge demonstrierte vor einem Gebäude der Einwanderungsbehörde ICE und blockierte Straßen. Wir sprechen mit Lisa McGirr, Historikerin an der Harvard-Universität, über die Situation in den USA.