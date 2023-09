Horoskope und Sternzeichen liegen im Trend. Die Nachfrage nach alternativen Behandlungsmethoden bei Krankheiten steigt. Und an einem Freitag dem 13. fürchten viele Menschen, dass Unheil droht. Der Journalist und Historiker Tillmann Bendikowski ist überzeugt: "Wir leben in einer Art magischer Moderne. Auch wenn viele sich das nicht eingestehen wollen. Der Blick in die Geschichte zeigt, dass die Menschen so etwas wie ein spirituelles Grundbedürfnis haben." Bendikowski hat gerade ein Buch über Aberglaube und magisches Denken geschrieben, in dem er bis ins frühe Mittelalter zurückblickt. Wir sprechen mit ihm über seine Aufklärungsschrift "Himmel hilf! Warum wir Halt in übernatürlichen Kräften suchen: Aberglaube und magisches Denken vom Mittelalter bis heute".