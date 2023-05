Der Islamwissenschaftler Abdel-Hakim Ourghi spielt mit dem Feuer. In seinem neuen Buch "Die Juden im Koran. Ein Zerrbild mit fatalen Folgen" geht er der Frage nach, woher antisemitische Ressentiments unter Muslimen kommen und inwiefern sie durch Formulierungen im Koran gedeckt sind. Er selbst sei mit 23 Jahren als "indoktrinierter Antisemit" aus Algerien nach Deutschland eingewandert. Wie viele Muslime hatte auch er vielfach das Bittgebet "Möge Allah die verfluchten Juden erniedrigen und zerstören!" ausgesprochen - noch heute wird es in Moscheen Algeriens und anderer arabischer Staaten wiederholt. Erst in Deutschland habe Ourghi begonnen antisemitische Stereotype zu hinterfragen. In seiner Untersuchung setzt er sich mit antisemitischen Passagen im Koran auseinander und stellt sie in ihren historischen Kontext.