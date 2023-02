Teheran im Oktober 2014: eine Familie auf dem Weg ins Gefängnis. Ein letzter Besuch bei der Tochter, die am nächsten Tag hingerichtet wird. Regisseurin Steffi Niederzoll dokumentiert in "Sieben Winter in Teheran" den Justizskandal um die junge Iranerin Reyhaneh Jabbari, der weltweit für Aufsehen sorgte. Für ihren Film konnte sie Videoaufnahmen der Familie verwenden und ausführliche Gespräche mit der Mutter führen. Der Film feiert seine Welturaufführung auf der Berlinale 2023. "Sieben Winter in Teheran" ist als Eröffnungsfilm der Sektion "Perspektive Deutsches Kino" am 17. Februar zu sehen.