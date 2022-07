Brook erfand eine eigene Theatersprache und hatte großen Einfluss auf das moderne Theater. Er inszenierte viele Klassiker - darunter immer wieder William Shakespeare - auf eigentümliche Weise. So verzichtete er auf Bühnendekoration und optische Effekte und stellte den körperlichen Ausdruck in den Vordergrund. Brook war immer auf der Suche nach einer ursprünglichen Theaterkunst. "Ein Mann geht durch den Raum, während ihm ein anderer zusieht; das ist alles, was zur Theaterhandlung notwendig ist", schrieb der Kultregisseur in seiner 1968 erschienenen, viel beachteten Schrift "Der leere Raum". Die Schauspieler sollten ganz im Mittelpunkt der Inszenierung stehen. Brook wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Er war Commander of the Order of the British Empire und Ritter der französischen Ehrenlegion. 2010 gab er die Leitung der Bühne Bouffes du Nord in Paris ab. Seitdem lebte Brook zurückgezogen. Er wird in Erinnerung bleiben als einer, der im modernen Theater über Jahrzehnte neue Maßstäbe gesetzt hat.