Kultur

Die BVG will Weltkulturerbe werden

Die BVG will angeblich Teil des Unesco-Weltkulturerbes werden. Der Berliner Bus- und Bahnbetrieb sieht sich damit augenzwinkernd in einer Reihe mit dem Taj Mahal und Machu Picchu. Zumindest stellt er das in einem Werbespot so dar.