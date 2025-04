Der am 28. März 1936 geborene Vargas Llosa wuchs in einer peruanischen Mittelstandfamilie auf und arbeitete zunächst als Journalist. Zu seinen bekanntesten Romanen zählen neben "Der Krieg am Ende der Welt" und "Das Fest des Ziegenbocks" auch "Die Stadt und die Hunde", "Das böse Mädchen" und "Der Geschichtenerzähler". 2010 wurde Vargas Llosa mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Ebenso intensiv wie seine Romane war auch das Liebesleben des Schriftstellers: Er war erst mit seiner angeheirateten Tante Julia und dann mit deren Nichte, seiner Cousine Patricia verheiratet. Die letzte große Liebe des Schriftstellers, die in den Boulevardblättern für viel Wirbel sorgte, war bis Ende 2022 Isabel Preysler, die Ex-Frau des spanischen Sängers Julio Iglesias und Mutter von Popstar Enrique Iglesias. Für Kritik bei Linksintellektuellen in Südamerika sorgte Vargas Llosa mit seinen häufig konservativen Ansichten. 1990 trat er bei der Präsidentschaftswahl in Peru an, unterlag aber seinem Rivalen Alberto Fujimori.