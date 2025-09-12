Der hochgelobte Film "U are the Universe" beginnt so: Der Astronaut Andriy fliegt in seinem Raumschiff durchs Weltall. Plötzlich sieht er die Erde in Flammen aufgehen, Atombomben explodieren. Andriy ist der einzige Überlebende. Ein Mann allein im All und die Frage, wie soll das Leben für ihn weitergehen? Das bittersüße und ziemlich witzige Weltraum-Drama ist die ukrainische Antwort auf die großen existenzialistischen Erzählungen wie "2001", "Interstellar" oder "Gravity". Angeblich ist es der erste ukrainische Science-Fiction Film überhaupt. Zehn Jahre hat der Regisseur Pawlo Ostrikow an seinem Debut gearbeitet. Als er den Großteil des Films fertig hatte, begann der Krieg in seiner Heimat. Der Dreh pausierte, sein Hauptdarsteller meldete sich freiwillig an der Front. Ostrikow ist es dennoch gelungen den Film fertigzustellen. Jetzt kommt "U are the Universe" trotz aller Widrigkeiten ins Kino.