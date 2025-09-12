Hauptnavigation

"Kulturzeit" vom 12.09.2025: Was darf Israel? Ein Streitgespräch

Die Themen der Sendung: Hamed Abdel-Samads und Philipp Peyman Engels Buch "Was darf Israel?", Paul Sacher, "U Are The Universe" - Science Fiction aus der Ukraine.

Deutschland 2025
12.09.2025
19:25 - 20:00 Uhr

Die Themen der Sendung:

Hamed Abdel-Samad und Philipp Peyman: "Was darf Israel?"

Israel begehe Genozid an den Palästinensern, schreibt der Politologe und Bestsellerautor Hamed Abdel-Samad im April 2025 auf X. Das freundschaftlich-kollegiale Verhältnis zu Philipp Peyman Engel, Chefredakteur der Wochenzeitung "Jüdische Allgemeine", ist damit auf dem Tiefpunkt. Doch statt Funkstille entsteht daraus ein monatelanger kontroverser Briefwechsel über ihre Sicht auf den Gaza-Krieg. Jetzt haben die beiden ihren Disput chronologisch und kommentarlos in dem Band "Was darf Israel? Ein Streit" veröffentlicht.

Neue Recherchen zu Paul Sacher

Paul Sacher war ein angesehener Basler Dirigent und einer der wichtigsten Kulturförderer für klassische Musik im 20. Jahrhundert. Paul Sacher hat aber auch mit Nazi-Deutschland sympathisiert. Wie sehr, das zeigen Dokumente, die die freie Journalistin Corinne Holtz ausgewertet hat.

Science Fiction aus der Ukraine

Der hochgelobte Film "U are the Universe" beginnt so: Der Astronaut Andriy fliegt in seinem Raumschiff durchs Weltall. Plötzlich sieht er die Erde in Flammen aufgehen, Atombomben explodieren. Andriy ist der einzige Überlebende. Ein Mann allein im All und die Frage, wie soll das Leben für ihn weitergehen? Das bittersüße und ziemlich witzige Weltraum-Drama ist die ukrainische Antwort auf die großen existenzialistischen Erzählungen wie "2001", "Interstellar" oder "Gravity". Angeblich ist es der erste ukrainische Science-Fiction Film überhaupt. Zehn Jahre hat der Regisseur Pawlo Ostrikow an seinem Debut gearbeitet. Als er den Großteil des Films fertig hatte, begann der Krieg in seiner Heimat. Der Dreh pausierte, sein Hauptdarsteller meldete sich freiwillig an der Front. Ostrikow ist es dennoch gelungen den Film fertigzustellen. Jetzt kommt "U are the Universe" trotz aller Widrigkeiten ins Kino.

