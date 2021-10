Wie wollen CDU/CSU, Grüne, SPD, FDP, Linke und AfD die Kultur fördern? Welche Maßnahmen sind geplant, um Künstlern in existentieller Not zu helfen, und was macht unsere Kultur überhaupt aus? Antworten auf diese Fragen haben wir im Kulturteil der Wahlprogramme gesucht.