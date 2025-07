Arton Bunjaku fliegt mit zwölf Jahren von der Schule. Seine Aggressionsprobleme hatte er nicht im Griff. Die nächsten Jahre geht wenig außer mit den Jungs im Park oder auf der Straße hängen. Oder im Jugendzentrum. Dort lernt er Janne Drücker kennen. Sie lädt ihn zu einem Filmcasting ein. Er geht mit ihr hin und bekommt die Rolle, die sein Leben verändert, sagt er heute. Janne Drücker hilft Jugendlichen, die oft in prekären Lebenssituationen sind. Sie hat den Verein stabil e.V. in München gegründet und vermittelt Jugendliche in die Filmbranche. Gemeinsam mit der ihrer Co-Gründerin Marianne Holmer verbindet sie so die Filmwelt und die Welt der sozialen Arbeit. Holmer sieht gerade in dieser Verbindung ein Potential für die Filmbranche: Produktionen setzen immer häufiger auf Jugendliche "von der Straße", Authentizität werde immer wichtiger – stabil e.V. schließt diese Lücke und bietet nicht nur Schauspieltraining, sondern betreut und vermittelt die Jugendlichen und bietet ihnen damit Perspektiven.