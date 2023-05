Eine engagierte Lehrerin (Leonie Benesch) will an ihrer neuen Schule alles richtig machen und schaltet sich in die schulische Untersuchung eines Diebstahls ein, was allerdings schnell zu einer Reihe von Verwerfungen führt, die wie in einer klassischen Tragödie immer schlimmer werden. Das außergewöhnliche, im engen 4:3-Format gefilmte Drama konzentriert sich ganz auf die Pädagogin, die sich an ihren moralischen Ansprüchen zu überheben droht. Immer mehr gerät sie an ihre Grenzen und das System Schule aus dem Gleichgewicht. Über den Druck und die Belastung, unter der Lehrer*innen in der Realität stehen, sprechen wir mit Oberschuldirektorin Silke Müller.