Kultur

Ausstellungs-Tipp: "Viva Frida Kahlo - Immersive Experience"

In Zürich ist jetzt das Werk der Künstlerin Frida Kahlo in einer Multimedia-Schau zu erleben. 360-Grad-Lichtprojektionen und Musik lassen die Besucher in ihre Bilder eintauchen - noch bis zum 2. Januar 2022.

Datum: 30.09.2021