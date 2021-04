Kultur

Virtuelles Theater in Prag

Aug in Aug mit Hamlet: Theater kann in Prag in Corona-Zeiten mit Hilfe einer geliehenen VR-Brille erlebt werden. Mittlerweile zehn Stücke wurden mit einer 360-Grad-Kamera gefilmt und bieten sowohl für Schauspieler als auch Zuschauer eine besondere Erfahrung.