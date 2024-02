Ein Film-Highlight des ersten Wochenendes ist "Sterben", nach "Der freie Wille" (2006) und "Gnade" (2012) Matthias Glasners dritte Einladung in den Wettbewerb der Berlinale. In 180 Minuten taucht er in die dysfunktionale Familiendynamik der Lunies ein: Lissy Lunies (Corinna Harfouch) ist von Diabetes, Nierenversagen und Krebs gezeichnet, allein ihr Verstand ist klar und kalt. Ihr Mann Gerd - körperlich kaum fitter, geistig komplett abgetreten - ist ihr nur noch eine Last. Sohn Tom (Lars Eidinger) lebt als mehr oder minder erfolgreicher Dirigent in Berlin. Mit seiner Ex-Freundin Liv (Anna Bederke) zieht er das Kind eines anderen groß. Nebenbei kümmert sich Tom um seinen Freund Bernard, seit 20 Jahren unglücklich und suizidal. Toms Schwester Ellen (Lilith Stangenberg) hangelt sich selbstzerstörerisch von Vollrausch zu Vollrausch und beginnt eine Affäre mit dem verheirateten Zahnarzt Sebastian (Roland Zehrfeld). Dem Titel zum Trotz durchzieht "Sterben" ein makabrer, manchmal brachialer, bisweilen bitterböser Humor.