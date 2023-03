Größter Gewinner der Verleihung war das aberwitzige Spektakel "Everything Everywhere All at Once". Dessen Stars sorgten auch für emotionale Glanzpunkte. Der Film der Regisseure Daniel Kwan und Daniel Scheinert, eine wilde Mischung aus Science Fiction, Komödie, Satire und Kampf-Film, gewann bei den 95. Academy Awards unter anderem in der Königskategorie bester Film sowie den Oscar für die beste Regie. Die aus Malaysia stammende Michelle Yeoh, die in dem Film als Chefin eines Waschsalons plötzlich in ein Multiversum aus Parallelwelten katapultiert wird, gewann als erste asiatische Schauspieler den Oscar für die beste Hauptdarstellerin. Jamie Lee Curtis wurde als beste Nebendarstellerin geehrt und gewann damit den ersten Oscar ihrer Karriere, Ke Huy Quan wurde als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Weitere goldene Statuen gewann "Everything Everywhere" für das beste Originaldrehbuch und den besten Schnitt." Wir sprechen über die Oscar-Verleihung mit unserer Moderatorin Lillian Moschen, die für den ORF die Übertragung der Oscarverleihungen moderiert.