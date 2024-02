Verbot oder Protest: Wie umgehen mit der AfD?

Lesen wir ein Buch, kommen wir zur Ruhe, müssen wir uns konzentrieren. Lesen verträgt keine Ablenkung. Doch wem fällt das heute noch leicht? Deutschlehrer Wolfgang Steffen beobachtet seit 15 Jahren das Leseverhalten seiner Schülerinnen und Schüler in der Atelierschule in Zürich. Viele lesen höchstens das, was er im Unterricht vorgibt. Nur jeder fünfte Schweizer Jugendliche gibt an, noch regelmäßig ein Buch in die Hand zu nehmen. Das Smartphone hingegen nutzen junge Menschen rund vier Stunden am Tag. Keine Lust auf Lesen - dieser Trend zeigt sich auch in der jüngsten PISA-Studie: 25 Prozent aller Teenager in der Schweiz haben eine Leseschwäche. In der PISA-Studie wurde die soziale Herkunft als wichtigster Faktor ermittelt, der das Lesenlernen beeinflusst. Über das Selbst- und das Vorlesen.