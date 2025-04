Prominente Filmschaffende reagierten betrofffen auf Kilmers Tod. Der Regisseur Michael Mann, der mit Kilmer beim Kriminalfilm "Heat" zusammenarbeitete, habe während der Dreharbeiten "immer wieder über die brillante Variabilität innerhalb des kraftvollen Stroms" seines Charakters gestaunt, schrieb er auf Instagram. "Nach so vielen Jahren, in denen Val gegen seine Krankheit gekämpft und seinen Geist bewahrt hat, ist das eine enorm traurige Nachricht." Regisseur Francis Ford Coppola, in dessen Horrorfilm "Twixt" (2011) Kilmer die Hauptrolle spielte, bezeichnete ihn als "den talentiertesten Schauspieler in seiner High School", dessen Talent in seinem Leben nur noch weiter gewachsen sei. "Es war wundervoll, mit ihm zu arbeiten und ihn zu kennen - ich werde mich immer an ihn erinnern."