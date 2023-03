Das Festival des österreichischen Films, die Diagonale in Wien, eröffnet am 21. März mit der bei der Berlinale uraufgeführten Clubkulturparabel "Das Tier im Dschungel" von Patrick Chiha, dem Kurzfilm "NYC-RGB" von Viktoria Schmid und der Verleihung des Großen Diagonale-Schauspielpreises an Margarethe Tiesel. In "Das Tier im Dschungel" fragt 1979 der junge John in einem Club May, ob sie bei ihm bleiben wolle. May zögert, doch sie ist von Anfang an dem jungen Mann und seinem Geheimnis verfallen, und so bleibt sie bei ihm. Dabei rankt sich um das Geheimnis nichts Großartiges: John ist von der Idee besessen, etwas Großes werde sich in seinem Leben ereignen, weshalb er nichts anderes zu tun habe, als darauf zu warten. Und so warten die zwei, 25 Jahre lang, nächtelang, immer in demselben Club. Insgesamt werden 115 österreichische Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme im Wettbewerb gezeigt.